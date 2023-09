Roma-Milan 1-2, Thiaw: “Avremmo anche potuto fare meglio in dieci”

"Loro sono molto forti, ma da difensore bisogna essere altrettanto forti e non rendere loro la vita semplice. Abbiamo dato il meglio e dobbiamo lavorare insieme alla squadra. Difendere non è un compito solo per i difensori, anche i centrocampisti devono chiudere i passaggi e lo hanno fatto molto bene. Tutti abbiamo giocato molto bene secondo me. Sì, abbiamo concesso un gol e penso che avremmo anche potuto fare meglio in 10, ma ci siamo comportati bene".

"Questa squadra sta molto bene insieme. Tutti i nuovi arrivati si sono integrati bene. E anche i ragazzi che ora stanno giocando meno, cercano di motivare gli altri. Penso che siamo veramente sulla strada giusta per dimostrare che siamo una squadra forte, sempre unita, sia in campo sia fuori". C'era il rigore per il Milan? La moviola dice che ... >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.