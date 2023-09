Roma-Milan 1-2, la moviola del CorSport: “Il rigore ci sta” | Serie A News

Per il 'CorSport', il rigore al Diavolo in Roma-Milan, da moviola, ci sta. Toccherebbe all’arbitro giudicare l’entità del contatto tra Rui Patrício e Ruben Loftus-Cheek, ma alla fine la sensazione è che sia il V.A.R.. a consigliare al collega di fischiare il rigore. Il centrocampista inglese sfonda in area, il portiere esce e con il suo piede destro colpisce la gamba del rossonero.

L'ex Chelsea si trova a un metro dalla linea di porta e quell’ostacolo non gli permette più di raggiungere il pallone. Calcio di rigore giusto. Pochi minuti dopo Theo Hernández chiede un altro penalty: Chris Smalling non lo tocca, però e per il 'Corriere dello Sport' poteva starci il cartellino giallo per simulazione ai danni del terzino sinistro francese.

Giusta anche l'espulsione di un ingenuo Tomori — Quindi, tra gli episodi da moviola di Roma-Milan 1-2, troviamo sicuramente l'espulsione - per doppia ammonizione - per Fikayo Tomori, difensore centrale inglese della squadra di Pioli. Dopo l’ammonizione per un fallo da dietro su Andrea Belotti, Tomori commette almeno altri tre falli sul 'Gallo' passibili di sanzione disciplinare secondo il quotidiano romano. Rapuano lo grazia due volte, prima di espellerlo.

Giuse, infine, le ammonizioni per Loftus-Cheek e Noah Okafor (Milan), Leandro Paredes e Romelu Lukaku (Roma), mentre andava ammonito Zeki Çelik (Roma) per una trattenuta da dietro ai danni di Rafael Leão. Milan, già prenotato il centravanti per il 2024 >>>

