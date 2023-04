Roma-Milan, Saelemaekers l’MVP di ‘acmilan.com’ | NEWS

Roma-Milan 1-1: Alexis Saelemaekers entra dalla panchina e pareggia la partita. Ecco l'MVP per 'acmilan.com'

(fonte:acmilan.com) - Il suo gol, il secondo stagionale in Serie A, potrebbe valere oro. Alexis Saelemaekers conferma il suo ottimo momento di forma e segna un gol preziosissimo all'Olimpico di Roma: è il belga, con pieno merito e ampio margine su Leão e Krunić, il migliore in campo rossonero in Roma-Milan.

Dopo aver timbrato il cartellino al Maradona di Napoli con il gol dello 0-4, Alexis ha messo lo zampino al 96' all'Olimpico per evitare una sconfitta che sarebbe stata oltremodo immeritata. Assist di Rafa e piatto destro al volo sul secondo palo: bravo a seguire, bravo a crederci.

Entrato a partita in corso, ha avuto un impatto notevole sul match: prima un'occasione importante sullo 0-0, un destro al volo alto di poco. Poi la giusta ricompensa con il sigillo che è valso il pareggio, un riconoscimento per l'eccellente spirito e per la mentalità con cui è entrato in campo.

La partita del 56 conta, in 34 minuti, 8 passaggi positivi, 2 dribbling riusciti, 2 tentativi verso la porta dei padroni di casa e 1 gol, il quarto stagionale se si considerano anche i 2 in Champions League. Un giusto plauso ad Alexis, quindi, MVP di Roma-Milan.