Milan, poca qualità in panchina: calciomercato fondamentale

Il Milan, in questa stagione, sta soffrendo molto il doppio impegno. Con i rossoneri che si sono spinti fino alle semifinali di Champions League, la rosa di Stefano Pioli è sembrata sempre più corta e con meno qualità. Quando il tecnico rossonero si è dovuto appellarsi al turnover, questo non ha pagato. Non solo: dalla panchina mancano quei due/tre giocatori che possano cambiare una partita intasata come è stata quella di ieri all'Olimpico. In più le defezioni di Pobega e Ibrahimovic hanno tolto due soluzioni possibili. Cosa fare? La dirigenza rossonera, nel prossimo calciomercato, dovrà impegnarsi non solo a trovare dei titolari di qualità, ma anche delle riserve che siano in grado di dare pepe e soluzioni allo stesso Pioli.