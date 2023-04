Milan, De Ketelaere fatica e sbaglia: quella palla persa…

Il Milan pareggia in extremis la partita contro la Roma . Un punto che potrebbe essere decisivo e fondamentale per i rossoneri quando si faranno i conti a fine stagione. A segnare il gol sul fil di lana è stato Alexis Saelemaekers . Una rete che potrebbe aver salvato l'annata del Diavolo. Il belga, nelle partite più importanti della stagione, sta partendo dalla panchina cercando di dare la scintilla alla squadra. D'altronde Pioli si guarda alle spalle e non trova molte soluzioni per fare rifiatare i titolari o per dare un cambio netto a una gara chiusa come quella dell'Olimpico. Simbolo di questa tendenza è, ancora una volta, Charles De Ketelaere . Il belga, ha avuto più di 20 minuti per lasciare il suo segno, ma non c'è riuscito, almeno positivamente parlando.

Poca voglia e concentrazione. Quella palla persa...

Entra con un buon piglio, va detto. Pressa, corre, fa un sombrero a Cristante. Tutto bello, ma poi si spegne. Pioli lo mette a posto di uno stanco Bennacer alla ricerca di una giocata decisiva, ma De Ketelaere non si fa vedere dai compagni, si nasconde, quando tocca palla è timido, cercando solo passaggi laterale e mai puntando la porta. Così non va. De Ketelaere potrebbe essere un pezzo fondamentale per il futuro, lo sappiamo, ma potrebbe essere decisivo anche per questo finale di stagione del Milan. Pioli sarà costretto a far rifiatare i titolari ogni tanto, e De Ketelaere è uno dei pochi cambi di qualità a sua disposizione. Il belga deve entrare con più grinta. Quella palla persa che porta al gol di Abraham è grave e deve ringraziare il suo connazionale che in parte lo salva. Un errore che non può esserci in quel momento e in queste partite così importanti. Come ha detto Pioli, il Milan si gioca la stagione in 20 giorni e spera di poter contare anche sulle giocate di Charles De Ketelaere. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sfida alla Roma per un talento scuola Barcellona