Calciomercato Milan – Sfida alla Roma per un talento scuola Barcellona

Il Milan pareggia contro la Roma. Un punto, preso per le pinze, che potrebbe essere decisivo per il finale di stagione. Perdere sarebbe stato davvero devastante per il Diavolo. Rossoneri e giallorossi, infatti, sono appaiati al quarto posto, valido per qualificarsi alla Champions League. Un obiettivo fondamentale anche per il prossimo calciomercato.