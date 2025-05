Roma-Milan: Europa a porte chiuse tra tensioni e divieti

Queste esternazioni non sono rimaste inascoltate, generando immediate reazioni da parte della tifoseria romanista, che avrebbe annunciato ritorsioni nei confronti dei sostenitori rossoneri. La situazione è poi degenerata nelle ore successive alla finale di ieri. La Questura segnala infatti "alcune azioni controindicate in danno di esponenti della tifoseria milanista" durante il deflusso dallo stadio. Alcuni veicoli riconducibili ai tifosi del Milan, parcheggiati in piazzale Clodio, hanno subito il danneggiamento degli pneumatici. Inoltre, nella zona di piazzale degli Eroi, sono stati segnalati tentativi di aggressione da parte di romanisti ai danni di milanisti. Un riscontro concreto è arrivato con l'identificazione di due supporter giallorossi in una zona insolita come via Cipro.