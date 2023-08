Verso Roma-Milan, Dybala non si è allenato: il report

Manca sempre meno alla sfida tra la Roma e il Milan. I rossoneri affronteranno i giallorossi venerdì all'Olimpico. La squadra di Mourinho, che oggi accoglie Lukaku, continua con gli allenamenti a Trigoria in vista della sfida. Consueta parte atletica per la squadra di Mourinho, dopodiché è stato svolto un lavoro con il pallone. Come riportato da VoceGiallorossa.it, non era presente Paulo Dybala, non un gran segnale in vista della sfida contro il Diavolo. Nessun problema invece per Nicola Zalewski, che dovrebbe essere a disposizone del tecnico portoghese. LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan, importanti novità per Taremi