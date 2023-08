Calciomercato – Lukaku arrivato a Roma: l’accoglienza dei tifosi | (Video)

Romelu Lukaku è pronto a trasferirsi alla Roma in questo calciomercato. Il belga è arrivato nella Capitale. Ecco l'accoglienza dei tifosi

Una delle telenovele di questa sessione di calciomercato sta ormai per finire. Romelu Lukaku è pronto a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il belga è da pochi minuti atterrato all'areoporto di Ciampino con un volo privato. Pronte le visite mediche. L'attaccante potrebbe anche essere convocato per la partita di venerdì contro il Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Twitter, sono stati tantissimi i tifosi ad accoglierlo. Ecco il video del suo arrivo a Roma e della gioia dei tifosi presenti.