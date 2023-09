Roma-Milan, Cristante: “Dovevamo fare meglio, Lukaku grande attaccante”

Sulla convocazione in Nazionale : "Sempre un onore essere convocato, sono contento e vogliamo guadagnarci la qualificazione agli europei".

Sulla partita: "L'avevamo preparata in questo modo, di non andarli a prendere. Dovevamo fare meglio, soprattutto quando avevamo la palla. Ma loro non hanno avuto grandi occasioni, nonostante più possesso palla".