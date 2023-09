Pagelle Roma-Milan 1-2: Rafael Leao magico, Fikayo Tomori inaccettabile

PAGELLE ROMA-MILAN - Il primo tempo del Milan è di dominio assoluto: 70% di possesso palla e predominio anche nelle occasioni create. Dopo cinque minuti si guadagna il rigore, ma in un'occasione in cui già Ruben si era inserito in modo estremamente pericoloso. Poi c'è Pulisic che ha la palla del raddoppio, ma trova una grande respinta. Squadra matura e che sa esattamente cosa fare. L'avvio di ripresa è subito a mettere le cose in chiaro: Rafael Leao si inventa il raddoppio in rovesciata. Poi l'inferiorità numeri dal 60' mette in difficoltà i rossoneri. Gol fortunoso della Roma nel finale, ma sull'unico tiro.