Roma-Milan, Conceicao: "Ambiente non facile. Rosso? Il VAR lo stesso ..."

Sul nervosismo: "L'ambiente non è facile dopo la sconfitta in finale. In questi cinque mesi che sono qui ci sono stati tanti episodi negativi per noi e positivi per gli avversari. Il VAR è lo stesso che c'era contro il Bologna. Non dico che oggi non c'era il rosso di Gimenez, ma la stessa cosa è successa contro Gabbia. Ma l'altra volta non hanno richiamato l'arbitro. Qui ci si gioca un posto in Europa. Abbiamo cercato di dare il massimo, su questo non posso dire niente. Il secondo gol è un'altra palla inattiva, non si può prendere gol così, poi abbiamo avuto possibilità con Jovic e Leao".