Pagelle Roma-Milan 3-1: Gimenez incommentabile, il migliore è …

PAGELLE ROMA-MILAN - Pronti, via e l'incubo dell'Olimpico non sembra ancora finito: passano due minuti e il Milan va sotto con gol di Mancini di testa da calcio d'angolo. Eppure i rossoneri non giocano male la prima frazione, anzi. La controllano, la gestiscono. Anche perché la Roma si presta abbassandosi, dopo il vantaggio immediato. Persino dopo il 20', quando Gimenez viene espulso per gomitata (sacrosanto, ma identico al rosso non dato mercoledì per stessa gomitata su Gabbia), i rossoneri continuano a fare la partita e giocare bene. Arriva infatti il meritato pareggio, su una grande giocata di Pulisic e Jimenez, ma finalizzato da Joao Felix: il primo tempo si chiude così. Nella ripresa, però, il Milan subisce un altro schiaffo e stavolta non si riprende più. Il gol di Paredes su punizione taglia le gambe e i rossoneri non creano più nulla. Anzi, nel finale arriva anche il terzo gol.