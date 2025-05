Al 51' l'uno-due tra Yunus Musah e Tijjani Reijnders porta l'olandese al tiro, ma la sfera si spegne alta sopra la traversa. Uno dei più pericolosi della Roma , invece, è l'ex Alexis Saelemaekers . Il belga nel giro di pochi secondi va due volte ad un passo dal gol, concludendo in entrambi i casi fuori. La rete del vantaggio giallorosso, proprio nel miglior momento del Diavolo, arriva al 58', con una magia su punizione di Leandro Paredes , che comunque sorprende un Mike Maignan non perfetto.

Sérgio Conceicao prova quindi a cambiare le carte in tavola facendo entrare Rafael Leao, Luka Jovic e Youssouf Fofana per Joao Felix, Santiago Gimenez e Ruben Loftus-Cheek. La reazione più immediata, però, è tutta giallorossa, in modo particolare con un ispiratissimo Matias Soulé che comunque non arriva mai a concludere a rete. Il n° 10 rossonero avrebbe anche la possibilità di segnare la rete del pareggio, ma viene murato nell'uno contro uno da uno strepitoso Mile Svilar.