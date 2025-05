Qualche secondo più tardi c'è la risposta di Matias Soulé, che tenta il tiro a giro a sorprendere Mike Maignan, attento a controllare la sfera che esce. Al 16' è ancora Alex Jimenez il più pericoloso dei suoi, con una conclusione a rete, dopo essersi liberato di un paio di avversari in serpentina, che però termina a fil di palo. Quattro minuti più tardi è già notte fonda per il Diavolo, con l'espulsione di Santiago Gimenez per una gomitata ai danni di Gianluca Mancini identica a quella rifilata da Sam Beukema a Matteo Gabbia in finale di Coppa Italia. Richiamato dal VAR per un on-field review, Marco Piccinini non ha dubbi e tira fuori il cartellino rosso.