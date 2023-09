Roma-Milan 1-2, Leao MVP della partita dell’Olimpico | Serie A News

In questa stagione, oltre agli strappi con la palla al piede, nel suo gioco si intravede più lucidità, più attitudine al sacrificio in fase difensiva, più capacità di restare nel match e di leggerne i momenti. Tanti piccoli tasselli che, stagione dopo stagione, compongono una crescita esponenziale. In 77 minuti il suo piede entra in diverse azioni pericolose, sia nel primo sia nel secondo tempo, e la sua corsa è una spina nel fianco per i giallorossi.

Roma-Milan, Leao il migliore davanti a Loftus-Cheek e Krunic — La sua prestazione e quel gol meraviglioso gli valgono il premio di migliore in campo, votato dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App. Per Rafa il 58% delle preferenze, davanti a un gigantesco Ruben Ruben Loftus-Cheek, 28%, e al sempre prezioso Rade Krunić, 10%, entrambi protagonisti di due prove da applausi contro la formazione di Mourinho.

Nella notte di Rafa, oltre a quanto già citato, ci sono due potenziali assist per Reijnders nel primo tempo e per Loftus nella ripresa, che non si sono trasformati in gol per centimetri. La squadra ha ampliato le sue opzioni offensive ma il 10, pur giocando qualche pallone in meno rispetto al passato, è una certezza di pericolosità: è un luce, da lui nasce sempre qualcosa e il Milan se lo gode. Ora volerà in nazionale per le Qualificazioni a Euro 2024, ma al rientro dalla sosta c'è il Derby e Rafa è pronto".

