Milan, monte ingaggi e stipendi: ecco le cifre del 2023/24

Il calciomercato estivo della stagione 2023/24 è terminato alle ore 20:00 del primo settembre 2023. Una delle squadre protagoniste di questa sessione è stata il Milan . I rossoneri si sono mossi tantissimo sia in entrata che in uscita. La dirigenza formata da Furlani e Moncada è riuscita a portare a casa ben 10 nuovi giocatori . Andiamo a vedere gli stipendi dei nuovi arrivati.

Milan, gli stipendi dei 'nuovi'

Partiamo da Sportiello, arrivato a parametro zero dall'Atalanta: il portiere guadagnerà 500 mila euro netti a stagione. In difesa è arrivato Pellegrino che ha firmato un contratto da circa 300 mila euro a stagione. La vera rivoluzione a centrocampo: Ruben Loftus-Cheek, dal Chelsea, guadagna 4 milioni netti. Reijnders si ferma a 1,6 mentre Musah a 2 milioni. In attacco sono arrivati Okafor, che dovrebbe guadagnare 2,7 milioni a stagione e Jovic sul gong. Il suo stipendio dovrebbe essere da 2,5 milioni all'anno. Sulla trequarti sono tre i nuovi innesti: Pulisic e Chukwueze si fermano a 4 milioni a stagione. Per Romero, invece, 800 mila euro. Facendo un rapido calcolo, i nuovi innesti guadagneranno circa 22 milioni e 400 mila euro.