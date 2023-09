Roma-Milan, Leao: “Questo gol lo cercavo da tre anni. Sulla 10…”

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Roma-Milan, partita della 3^ giornata della Serie A 2023-2024

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Roma-Milan, partita della 3^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è svolta allo stadio 'Olimpico'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Era un gol che cercavo da tre anni. E' stato bello vincere qua, era difficile vincere a Roma, anche per l'ambiente. Abbiamo tre punti in più per stare primi in classifica".

Sulla 10: "Sapevo che è stato un numero importante e oggi mi sento più responsabile di avere questa maglia, ho preso il 10 senza pressione per dimostrare quanto di bene ho già fatto".

Sulla squadra: "Milan squadra sempre forte, ogni anno la società cerca di prendere i migliori giocatori. la società ha fatto un grande lavoro, i giocatori arrivati sono di qualità e hanno alzato il livello".

Su cosa è migliorato: "Sono più responsabile con e senza palla. Con la palla posso fare la differrenza, ma senza palla devo difendere meglio: devo ringraziare Pioli che mi fa osservare dove posso migliorare".

Su Pulisic:"Io cerco sempre di aiutare tutti, so che ha grandi qualità. Anche quando ho la palla in area cerco di servirlo in area".

