Roma-Milan 1-2, cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’ | Serie A News

LA CRONACA

Un inizio ancora deciso dei rossoneri, che sbloccano la partita dopo pochi minuti. Al 6' Loftus-Cheek dialoga con Oli e va al tiro, sulla respinta subisce fallo da Rui Patrício e conquista un calcio di rigore (concesso al VAR da Raouano): dal dischetto Giroud è glaciale, spiazza il portiere e segna lo 0-1. La Roma, come di consueto, è compatta in fase difensiva ma il Milan riesce a trovare spazi e al 15' una fuga di Rafa premia l'inserimento di Reijnders, che calcia di prima ma trova l'opposizione in corner di Zalewski. Al 22' Theo pesca Pulisic sul secondo palo, Chris colpisce al volo e costringe Rui Patrício a una grande parata. I giallorossi non trovano sbocchi, i rossoneri sì e al 34' ancora Leão sterza e mette in mezzo, sul più bello salva Çelik. Un ultimo sussulto prima dell'intervallo, merito di Hernández, che brucia tutti in velocità e forse attende un attimo di troppo per servire Pulisic, trovando poi la strada sbarrata in area.