Roma, Dybala ha scelto la maglia numero 21: resta libera la 10 di Totti

Paulo Dybala ha scelto la maglia numero 21 per la sua nuova avventura alla Roma: la 10 di Francesco Totti rimane, così, ancora libera. L'argentino ha deciso di prendere lo stesso numero che ha in nazionale e che ha avuto nelle prime due stagioni alla Juventus. Decisivo, rivela La Gazzetta dello Sport, Matic. Il serbo, arrivato proprio in questa sessione di mercato a Roma, ha lasciato il 21 a Dybala optando per la maglia numero 8. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.