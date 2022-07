Calciomercato Milan – Il punto sulle trattative in entrata e in uscita | News

Tra affari fatti e sfumati, il Milan continua a lavorare per rinforzare al meglio la propria rosa: ecco il punto sul mercato dei rossoneri

Enrico Ianuario

MILAN, GLI AFFARI FATTI — Il mercato del Milan sembra apparentemente fermo ma, in realtà, fermo non è. I rossoneri sono una delle squadre che si sono mosse di più in questo mercato estivo, nonostante si sia dedicato tanto tempo, nel mese di giugno, per i rinnovi dei contratti di Paolo Maldini e Ricky Massara. Ad oggi il Diavolo, tra acquisti, rinnovi e riscatti, ha chiuso tante operazioni. Tra i pali, Antonio Mirante ha rinnovato il proprio contratto fino al 2023, mentre Alessandro Florenzi è stato riscattato e ha firmato fino al 2025. A centrocampo, invece, hanno fatto ritorno dai prestito sia Tommaso Pobega che Yacine Adli, mentre anche Junior Messias è stato riscattato e ha firmato fino al 2024. Fresco di rinnovo è anche Zlatan Ibrahimovic, il quale ha prolungato la sua avventura con il Milan fino al 2023. Oltre allo svedese, si è aggiunto alla batteria degli attaccanti Divock Origi, arrivato a parametro zero.

CASELLE DA RIEMPIRE — C'è anche chi ha salutato il Milan. Alessio Romagnoli e Franck Kessié hanno detto addio dopo aver onorato la maglia rossonera per diversi anni, così come ha salutato anche Samu Castillejo. Il Diavolo, dunque, dovrà inevitabilmente acquistare tre sostituti di questi calciatori e vorrà farlo acquistando dei profili che possano garantire un ulteriore salto di qualità alla rosa di Stefano Pioli. Il tutto senza dimenticare di cessioni 'secondarie' come quelle di Franck Tsadjout (passato alla Cremonese) e Leo Duarte (trasferitosi al Basaksehir). Ecco, dunque, a che punto sono le trattative in entrata.

IL PUNTO SULLE TRATTATIVE — Sfumato Botman, il Milan avrebbe deciso di puntare su Jephet Tanganga per sostituire Alessio Romagnoli. Oggi potrebbe essere una giornata importante, in quanto sono attesi in città i dirigenti del Tottenham, dunque potrebbero verificarsi importanti sviluppi. Così come potrebbero verificarsi importanti sviluppi anche sul fronte De Ketelaere, il quale ha praticamente salutato i propri tifosi nell'ultima partita del Club Brugge. Possibile che l'affare possa chiudersi entro questa settimana.

Per quanto riguarda il sostituto di Kessié, al momento non si registrano particolari passi in avanti per Renato Sanches, anzi. Ad oggi, in realtà, la pista si è raffreddata e non è da escludere che il Milan possa, alla fine, virare su altri profili. Molto probabilmente la dirigenza rossonera farà altri tre colpi in entrata, ma non è da escludere che possa anche pensare di acquistare un altro attaccante, considerato che Zlatan Ibrahimovic rientrerà a pieno regime solamente nel 2023. Il tutto non escluderebbe quella che sarebbe la ciliegina sulla torta, ovvero Hakim Ziyech per rinforzare la fascia destra.