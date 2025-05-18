Risultati Serie A, Roma-Milan 3-1: tabellino e marcatori | News

ROMA-MILAN 3-1
Marcatori: 3' Mancini (R), 39' Joao Felix (M), 58' Paredes (R), 87' Cristante (M).
ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes (dal 76' Gourna Douath), Kone; Soule (dal 76' Rensch), Shomurodov (dall'83' Baldanzi), Saelemaekers (dall'83' El Shaarawy). A disposizione: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Dovbyk, Abdulhamid, Hummels, Dybala, Nelsson, Salah Eddine, Pisilli, Sangaré. Allenatore: Claudio Ranieri.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia (dall'83' Sottil), Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (dal 65' Fofana), Reijnders, Jimenez; Pulisic, Joao Felix (dal 65' Leao); Gimenez (dal 65' Jovic). A disposizione: Sportiello, Torriani, Thiaw, Florenzi, Emerson Royal, Terracciano, Abraham, Camarda. Allenatore: Sergio Conceiçao.
Arbitro: Marco Piccinini di Forlì (FC).
Ammoniti: 26' Mancini (R), 45' Cristante (R), 61' Celik (R), 62' Jimenez (M), 63' Paredes (R), 90' Tomori (M).
Espulsi: 22' Gimenez (M), 90' + 2 Conceicao (M).
Note: nessuna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA