Risultati Serie A, Roma-Milan 3-1: tabellino e marcatori | News

L'avvio del Milan è davvero da dimenticare, con il gol subito già al 3' grazie al colpo di testa di Gianluca Mancini e l'espulsione di Santiago Gimenez al 22' per una gomitata rifilata proprio al centrale della Roma . Già nel primo tempo, però, un po' a sorpresa arriva anche il pareggio dei rossoneri con Joao Felix , che sostanzialmente a porta vuota riporta i suoi in partita. La rete del lusitano, però, nasce da un lancio visionario di Christian Pulisic e un movimento perfetto di Alex Jimenez .

Nel secondo tempo i rossoneri sono più arrembanti nonostante l'inferiorità numerica e, almeno inizialmente, se la giocano alla pari. Al 58', in ogni caso, arriva la rete della Roma con Leandro Paredes che segna una magia su punizione beffando Mike Maignan. Il Diavolo prova a cambiare qualche pedina per svoltare, ma senza grandi effetti. Al 79' arriva la grande occasione per Rafael Leao, che però si fa murare da un grande intervento di Mile Svilar. All'87' arriva la rete di Bryan Cristante, che condanna i rossoneri.