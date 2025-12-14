Risultati Serie A, Milan-Sassuolo 2-2: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro', a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i neroverdi di Fabio Grosso

Milan-Sassuolo 2-2, il tabellino

Non riesce a vincere il Milan di Massimiliano Allegri nel 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 svoltosi a 'San Siro' contro il Sassuolo di Fabio Grosso: è 2-2. Gli ospiti vanno in vantaggio al 13' con un gol di Ismaël Koné, poi sale in cattedra Davide Bartesaghi, che fa le cose in grande: doppietta (34' e 47') a cavallo tra il primo e il secondo tempo per l'esterno rossonero classe 2005. Al Milan vengono annullate due reti (al 57' a Christian Pulisic e al 67' ad Adrien Rabiot); poi il Diavolo, a corto di energie, si abbassa, si schiaccia e incassa il gol del pareggio, firmato da Armand Laurienté (77'). Nel finale, anche un palo per quest'ultimo. Pari, dunque, tutto sommato giusto viste le troppe incertezze difensive palesate dai rossoneri. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino di Milan-Sassuolo 2-2 a 'San Siro'.