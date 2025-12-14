Risultati Serie A, Milan-Sassuolo 2-2: tabellino e marcatori | News

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Candé (60' Doig); Thorstvedt, Matić, I. Koné; Volpato (86' Cheddira), Pinamonti (86' Moro), Fadera (60' Laurienté). A disposizione: Satalino, Zacchi, Coulibaly, Odenthal, Iannoni, Lipani, Vranckx, Pierini. Allenatore: Grosso.
Arbitro: Crezzini di Siena.
Ammoniti: 23' Fadera (S) e Loftus-Cheek (M), 58' Muharemović (S), 66' Thorstvedt (S)
Espulsi: nessuno.
Note: al 57' annullato un gol a Pulisic (M) per un fallo precedente di Loftus-Cheek nello sviluppo dell'azione. Al 67' annullato un gol a Rabiot (M) per posizione di fuorigioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA