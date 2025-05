Risultati Serie A, Milan-Monza 2-0: tabellino e marcatori | News

Milan-Monza 2-0, il tabellino

Primo tempo molto noioso tra Milan e Monza in un clima surreale: la Curva Sud protesta contro la società, lo stadio canta a favore di Paolo Maldini e la gara sembra non interessare davvero a nessuno. I primi 45 minuti terminano con un blando 0-0 tra i fischi di San Siro. Altro Milan nella ripresa con l'ingresso di un Camarda voglioso che ha cambiato l'attacco rossonero. Joao Felix prende la traversa, Camarda a millimetri dal gol. Poi arriva la rete di Gabbia di testa. Arriva anche il raddoppio di Joao Felix su punizione. Il Milan vince l'ultima partita di una stagione fallimentare. Per non giocare in Coppa Italia a metà agosto servirà la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese.