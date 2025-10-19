Risultati Serie A, Milan-Fiorentina 2-1: tabellino e marcatori | News

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongračić, Marí, Ranieri; Dodô, Nicolussi Caviglia (88' Sohm), Mandragora (88' Džeko), Gosens (70' Parisi); Fagioli, Fazzini (70' Guðmundsson); Kean (77' Piccoli). A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Kouadio, Viti, Fortini, Ndour, Sabiri. Allenatore: Pioli.
Arbitro: Marinelli di Tivoli (RM).
Ammoniti: 50' Athekame (M), 54' Nicolussi Caviglia (F), 60' Fofana (M), 74' Tomori (M), 85' Parisi (F), 88' Ranieri (F)
Espulsi: nessuno.
Note: nessuna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA