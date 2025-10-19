Risultati Serie A, Milan-Fiorentina 2-1: tabellino e marcatori | News

Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Il tabellino completo di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli
Milan-Fiorentina 2-1, il tabellino

Il Milan di Massimiliano Allegri vince, 2-1, in rimonta contro la Fiorentina di Stefano Pioli a 'San Siro' e conquista il primo posto in classifica, con 16 punti dopo 7 partite, davanti a Napoli, Roma e Inter (15). Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e povero di emozioni, la ripresa si accende con il gol dell'iniziale vantaggio viola, siglato da Robin Gosens. Sale in cattedra, allora, Rafael Leão, che prima pareggia con un gran destro da fuori area e poi, nel finale, trasforma il calcio di rigore assegnato - dopo revisione al V.A.R. - per un fallo su Santiago Giménez. Tre punti importanti, in formazione largamente rimaneggiata per via delle assenze. Vediamo ora, insieme, il tabellino completo di Milan-Fiorentina 2-1 a 'San Siro'!

MILAN-FIORENTINA 2-1

Marcatori: 55' Gosens (F), 63' e 86' (rig.) R. Leão (M)

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (57' Giménez), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (90' De Winter); R. Leão (93' Balentien). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Sala. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongračić, Marí, Ranieri; Dodô, Nicolussi Caviglia (88' Sohm), Mandragora (88' Džeko), Gosens (70' Parisi); Fagioli, Fazzini (70' Guðmundsson); Kean (77' Piccoli). A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Kouadio, Viti, Fortini, Ndour, Sabiri. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli (RM).

Ammoniti: 50' Athekame (M), 54' Nicolussi Caviglia (F), 60' Fofana (M), 74' Tomori (M), 85' Parisi (F), 88' Ranieri (F)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

