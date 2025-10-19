Milan-Fiorentina, Modric: “Leao è uno dei migliori al mondo, può ancora crescere”

Luka Modric , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026
Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Su Leao: "Rafa è davvero fantastico e stavo aspettando di giocare con lui, sfortunatamente si è fatto male presto ma ora è tornato e questo è il Rafa di cui abbiamo bisogno. Un talento straordinario e giocatore: per me uno dei migliori al mondo e lui può ancora migliorare, questo è fantastico. Dipende solo da lui e spero che questi due gol lo aiutino a fargli crescere la fiducia. È molto importante per noi"