Risultati Serie A, Milan-Atalanta 0-1: tabellino e marcatori | News

Milan-Atalanta 0-1, il tabellino

Primo tempo molto tattico quello tra Milan e Atalanta. Il pallino del gioco lo ha in mano la Dea, che fa tantissimo possesso palla, ma crea poco o nulla. I rossoneri si difendono e ripartono, cercando il taglio centrale di Leao. L'occasione più grande sul piede di Jovic, che si gira alla grande, ma non trova la porta. Nel secondo tempo parte bene il Milan, che però non concretizza e si fa infilare da Ederson nell'unico errore difensivo rossonero. Il Milan perde di misura. L'Europa resta una chimera, raggiungibile praticamente solo con la vittoria in Coppa Italia.