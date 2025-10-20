Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Ravezzani certo su Milan-Fiorentina: “Resto fortemente convinto che quello sia rigore”

Ravezzani convinto dalla scelta dell'arbitro: è rigore. Le sue parole da X
Attraverso i propri canali social, il direttore Ravezzani esprime la sua opinione sul contatto discusso tra Parisi e Giménez, sottolineando che la chiamata all'OFR, secondo lui, è corretta. Ecco cosa ha scritto su X
L'episodio arbitrale più discusso del weekend è sicuramente il contatto in area tra Parisi e Giménez, che ha portato poi al rigore decisivo segnato da Rafa Leão in Milan-Fiorentina.

Sulla questione più chiacchierata di questo lunedì è intervenuto sui propri canali social il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, difendendo la scelta dell'arbitro Abisso di richiamare alla on-field review Marinelli per la trattenuta, seppur lieve, ai danni dell'attaccante messicano.

Ecco le sue parole: "Resto fortemente convinto che quello sia rigore: qualunque sia il colore delle maglie". Prima di quel tweet, sempre su X, chiarisce l'episodio dell'OFR in un altro intervento.

Questo il post precedente: "I tecnici fanno una valutazione (opinabile) non sul fatto che sia fallo, ma sull’intensità. Io ribadisco che se l’attaccante mi ruba il tempo e io da dietro gli metto la mano in faccia é sempre fallo. Quello, a centrocampo, è automaticamente fallo e giallo. Quindi anche in area".

