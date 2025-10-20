Ecco le sue parole: "Resto fortemente convinto che quello sia rigore: qualunque sia il colore delle maglie". Prima di quel tweet, sempre su X, chiarisce l'episodio dell'OFR in un altro intervento.
LEGGI ANCHE: Gimenez: lavoro fondamentale per il Milan. Non segna, ma fa bene molto altro. Sottovalutato ...>>>
Questo il post precedente: "I tecnici fanno una valutazione (opinabile) non sul fatto che sia fallo, ma sull’intensità. Io ribadisco che se l’attaccante mi ruba il tempo e io da dietro gli metto la mano in faccia é sempre fallo. Quello, a centrocampo, è automaticamente fallo e giallo. Quindi anche in area".
© RIPRODUZIONE RISERVATA