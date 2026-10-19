Il Milan supera l'Atalanta per 3-2, ma il successo rossonero non cancella le preoccupazioni per quanto accaduto nell'ultima mezz'ora di gioco. Dopo aver costruito un vantaggio di tre reti, la squadra ha abbassato l'attenzione, consentendo agli avversari di riaprire una partita che sembrava ormai indirizzata. Un calo che non è passato inosservato ad Adrien Rabiot, intervenuto nel post-partita per mandare un messaggio chiaro ai compagni.

Il centrocampista francese non ha nascosto il proprio disappunto ai microfoni di Sky Sport, sottolineando come il problema non sia stato di natura fisica, ma soprattutto mentale. Le sue dichiarazioni hanno attirato l'attenzione di Giancarlo Marocchi, che a Sky Calcio Club ha apprezzato il coraggio del numero rossonero nel richiamare pubblicamente la squadra alle proprie responsabilità.

Milan, Rabiot non fa sconti: "Anche quelli che entrano devono fare di più"

"Non è una roba fisica, ma di testa. Eravamo sopra di 3 gol e poi abbiamo abbassato l'attenzione e la concentrazione", ha spiegato il centrocampista. Il giocatore ha poi insistito sulla necessità di migliorare la mentalità collettiva, richiamando anche chi subentra a gara in corso: "Anche quelli che entrano devono fare di più, entrare bene in partita secondo me".

Le parole di Rabiot sono state particolarmente dirette. Il francese ha evidenziato la perdita di concentrazione dopo il largo vantaggio, ricordando come contro avversari di qualità un calo del genere possa costare punti preziosi.

Non si tratta di un tema nuovo per il Milan. Già dopo la partita contro il Sassuolo, Rabiot aveva sottolineato la necessità di crescere nella gestione dei momenti successivi al vantaggio. Il finale contro l'Atalanta ha riproposto lo stesso problema, rendendo ancora più evidente l'importanza di mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

Marocchi approva il messaggio: "Ha avuto le palle"

A difendere la presa di posizione del francese è stato Giancarlo Marocchi. L'ex centrocampista ha riconosciuto il valore delle dichiarazioni di Rabiot, sottolineando quanto sia importante avere il coraggio di affrontare direttamente le difficoltà del gruppo.

"È una frase di una violenza incredibile. È una roba violenta. Devi avere il coraggio di dirlo", ha commentato Marocchi, riferendosi al messaggio lanciato dal rossonero ai compagni. L'opinionista ha poi aggiunto: "Chi è entrato deve dimostrare a Rabiot, che ha avuto le palle, che può starci al Milan. Con questa frase dai la possibilità agli altri di crescere".

Il concetto è chiaro: il richiamo del francese può diventare uno stimolo per chi è chiamato a incidere entrando dalla panchina. In una squadra che punta a consolidare la propria identità, la competizione interna e la capacità di rispondere alle critiche possono contribuire alla crescita del gruppo.

Il Milan deve imparare a gestire i momenti della partita

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Il successo contro l'Atalanta porta in dote tre punti importanti, ma anche indicazioni su cui lavorare. Il Milan ha dimostrato di poter costruire una prestazione convincente, salvo poi rischiare di compromettere tutto nel finale.Il messaggio di Rabiot si inserisce proprio in questo contesto: per competere ad alti livelli non basta giocare bene per una parte della gara, ma serve continuità mentale e attenzione anche quando il risultato sembra ormai acquisito.

La reazione dei compagni alle parole del francese sarà uno degli aspetti da osservare nelle prossime uscite. Il richiamo pubblico può rappresentare un momento di confronto utile, a patto che si traduca in maggiore responsabilità e concentrazione sul campo