Le parole di uno dei protagonisti dopo il match disputato a 'San Siro' contro l'Atalanta di Maurizio Sarri: ecco le dichiarazioni integrali del rossonero

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta, le parole di Rabiot

"Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, poi stranamente negli ultimi 30 minuti abbiamo perso il filo della partita. Se facciamo un secondo tempo del genere, il primo non vale più niente. Abbiamo vinto questa partita, ma non so se lo meritiamo così tanto. Sono un po' arrabbiato".
Adrien Rabiot dopo Milan-Atalanta

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