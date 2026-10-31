Il derby di Milano: Milan e Inter si sono sfidate per la supremazia della città. Le interviste del post-partita
Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video
Milan-Inter, è finito il primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro si è conclusa da pochi minuti. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Guida spazio alle dichiarazioni dei protagonisti della stracittadina milanese: nel post-partita di "DAZN" ha parlato Christian Pulisic, giocatore rossonero.
Pulisic dopo il derby Milan-Inter
"È una notte molto importante, abbiamo meritato oggi. Lavoriamo duro ogni giorno. Ringrazio Kakà per le belle parole, è veramente un onore. Lui è un giocatore fantastico. Grazie per tutto".
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