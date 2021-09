Prossimo turno Serie A: 3a giornata, oggi Napoli-Juve. Domani Milan-Lazio

Il prossimo turno di Serie A prevede diversi big match. Napoli-Juventus e Milan-Lazio le partite più importanti della terza giornata. Si comincia oggi. Ecco date e orari

Il prossimo turno di Serie A prevede tanti big match e incroci interessanti. La 3a giornata di campionato comincia oggi alle 15.00 con Empoli-Venezia, partita fra neopromosse, e prosegue alle ore 18.00 con Napoli-Juventus. Una partita che si preannuncia particolarmente interessante, soprattutto sponda bianconera, dopo aver raccolto un solo punto in due giornate. Per Massimiliano Allegri è già vietato sbagliare. Per l'occasione, però, l'ex tecnico rossonero lascerà fuori i sudamericani. Una mossa che farà discutere. A chiudere il programma di oggi Atalanta-Fiorentina, altra gara frizzante, tra due squadre che propongono un calcio d'attacco.