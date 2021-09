Conferenza Milan-Lazio, Pioli: “Out Giroud e Krunic. Ibra e Kessie disponibili” | LIVE NEWS

Sul turnover: "L'anno scorso la turnazione è un po' saltata per gli infortuni, ma nella mia testa ci sono cambi partita per partita. Ho tanti giocatori forti e la squadra ha bisogno di prestazioni forti. La mia idea è quella di mettere in campo di partita in partita la miglior formazione possibile. Può essere tanto che manterrò lo stesso undici, così come potrei cambiare più giocatori".