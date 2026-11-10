Il Milan di Rúben Amorim può sorridere guardando a una statistica che racconta l'efficacia offensiva della squadra in questa prima parte di stagione. Quattro giocatori rossoneri occupano infatti le prime quattro posizioni della classifica di Serie A relativa alla percentuale di conversione dei tiri in gol. Un dato particolarmente significativo, considerando che la graduatoria prende in esame 113 calciatori che hanno effettuato almeno dieci conclusioni in campionato.

A guidare questa speciale classifica è Adrien Rabiot, seguito da Diego Moreira, Alphadjo Cisse e Christian Pulisic. Un poker che dimostra come la capacità di trovare la porta non sia una prerogativa dei soli attaccanti, ma una qualità distribuita tra diversi reparti della formazione di Amorim.

Rabiot davanti a tutti: Moreira e Cisse completano il podio

Il dato più sorprendente riguarda proprio Rabiot. Il centrocampista francese ha realizzato cinque reti in campionato, trasformando in gol ildelle proprie conclusioni. Si tratta della percentuale più alta tra i giocatori considerati nella graduatoria.

Alle sue spalle c'è Diego Moreira, autore di quattro gol e capace di convertire in rete il 40% dei tentativi. Un risultato importante per l'esterno portoghese, che sta diventando sempre più centrale nel sistema di gioco rossonero.

Il terzo posto è occupato da Alphadjo Cisse. Il giovane talento del Milan ha già realizzato cinque reti, con un tasso di conversione del 38,5%. Subito dietro di lui troviamo Christian Pulisic, che completa il dominio rossonero nelle prime quattro posizioni grazie a quattro gol e a una percentuale realizzativa del 36,4%. L'ultima rete, arrivata contro il Genoa a Marassi, ha ulteriormente arricchito il suo bottino.

Ramos, il dato che preoccupa: soltanto il 7,7% di conversione

Se da una parte il Milan può festeggiare per l'efficacia dei suoi giocatori, dall'altra emerge una statistica decisamente meno positiva per. Il centravanti portoghese ha realizzato soltanto due gol su 26 conclusioni in Serie A, facendo registrare una percentuale di conversione del

Un dato che lo colloca all'89° posto della graduatoria, molto distante dai compagni che occupano le prime posizioni. La differenza è evidente e conferma le difficoltà realizzative attraversate dal numero 9 rossonero in questo avvio di campionato.

La statistica, tuttavia, non racconta da sola il contributo dell'attaccante. Amorim ha più volte sottolineato il lavoro svolto da Ramos per la squadra, difendendolo anche dopo la vittoria contro il Genoa. Il problema, secondo l'allenatore, riguarda soprattutto la capacità collettiva di arrivare con maggiore continuità nell'ultimo terzo di campo e servire adeguatamente il centravanti.

Un dato che fa sorridere Amorim, ma c'è ancora da migliorare

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La presenza di quattro milanisti ai vertici della graduatoria rappresenta un segnale positivo per Amorim. Il Milan dispone di diversi interpreti capaci di trasformare le occasioni in gol, con una produzione offensiva che coinvolge centrocampisti, esterni e giovani talenti.Resta però il nodo della continuità e della capacità di rendere più efficace l'intero reparto offensivo. Se Rabiot, Moreira, Cisse e Pulisic stanno garantendo percentuali importanti, il rendimento di Ramos evidenzia un margine di miglioramento significativo.

Per il tecnico portoghese la sfida sarà riuscire a distribuire meglio la pericolosità offensiva, valorizzando anche il proprio centravanti. Perché il dato dei quattro rossoneri ai vertici è certamente positivo, ma un Milan ancora più completo avrebbe bisogno di ritrovare anche i gol del suo numero 9.