Patteggiamento Juventus: ammenda al club, niente altra penalizzazione

Patteggiamento Juventus, l'esito del processo

La Juventus, quindi, pagherà 718mila euro di multa e, in più, rinuncerà a tutti i ricorsi. Compreso quello sui 10 punti di penalizzazione in Serie A per il processo plusvalenze che, a questo punto, sono da considerare passati in giudicato. Nessun'altra penalizzazione, però, per la squadra di Massimiliano Allegri che, ora, può giocarsi almeno l'accesso in Conference League per la prossima stagione.