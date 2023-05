Calciomercato – Milan su Milinkovic-Savic: un affare con contropartita

Sergej Milinkovic-Savic è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Pronti soldi più un giocatore per convincere la Lazio

Calciomercato Milan, assalto a Milinkovic-Savic!

Nonostante il contratto di Milinkovic-Savic scadrà tra un anno, il 30 giugno 2024, il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, continua a valutarlo molto. Si parla di 35-40 milioni di euro, per un giocatore che, in fin dei conti, in questa stagione con gli 'Aquilotti' di Maurizio Sarri ha segnato 11 gol e fornito 8 assist in 46 partite tra Serie A, Europa e Conference League e Coppa Italia.