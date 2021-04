Parma-Milan, sono quattro i diffidati nei rossoneri: ecco di chi si tratta

Le ultime notizie sul Milan. Nella gara di domani tra Parma e Milan, prenderanno parte al match i quattro rossoneri diffidati: ecco chi sono

Nella gara di domani tra Parma e Milan, partita valida per la 30esima giornata di Serie A che si disputerà alle 18 allo Stadio 'Tardini, saranno quattro i rossoneri diffidati che prenderanno parte al match. Dovranno stare attenti a non rimediare l'ammonizione Samu Castillejo, Ante Rebic, Diogo Dalot e Alexis Saelemaekers. L'esterno spagnolo e il terzino portoghese non dovrebbero partire dal primo minuto, mentre l'attaccante croato e il giovane belga giocheranno titolari. Saranno assenti per infortunio Davide Calabria e Daniel Maldini, alle prese con i loro rispettivi problemi al ginocchio e al flessore. Intanto il Milan pensa a un centrocampista che gioca in Serie A. Ecco chi è