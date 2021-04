Calciomercato Milan – Nuovo obiettivo per il centrocampo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara pensano di acquistare un altro centrocampista italiano. Ecco chi è

Mancano ancora nove partite al termine della stagione, ma il Milan pensa al calciomercato. La speranza della dirigenza rossonera è quella di partecipare alla prossima Champions League , in modo da poter costruire una squadra ancora più competitiva di quella attuale. Probabilmente ci sarà da fare qualcosa a centrocampo. Meite , infatti, non dovrebbe essere riscattato dal Torino, e dunque si potrebbe acquistare un nuovo giocatore da alternare a Kessie , Bennacer e Tonali .

Castrovilli potrebbe giocare come centrocampista nel 4-2-3-1, ma anche come trequartista al posto di Hakan Calhanoglu . A momento è solo un'ipotesi, anche perchè arrivare al classe 1997 sarà tutt'altro che facile. L'ex Cremonese è infatti legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2024 e in più anche Roma , Juventus e Atalanta sono sulle sue tracce.

Castrovilli rientrerebbe perfettamente nel tipo di acquisti voluti da Elliott. Giovane di prospettiva, con un ingaggio alla portata, che può dare però un contributo immediato già nel presente. Tra l'altro il centrocampista, in una vecchia conferenza stampa ha svelato la sua passione per i colori rossoneri: "I miei idoli? Ronaldinho e Kakà, mi sono sempre ispirato a loro. Da piccolo ero un gran tifoso del Milan e infatti mi è quasi dispiaciuto segnare il primo goal in A a 'San Siro". Staremo a vedere. Non solo il calciomercato del Milan. Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Ecco cosa ha detto.