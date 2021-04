Parma-Milan: i punti conquistati dalle due squadre nelle ultime 5 gare

Le ultime notizie sul Milan. Ecco quanti punti hanno conquistato Parma e Milan nelle ultime cinque partite di campionato: la differenza è poca

Parma e Milan si affronteranno sabato pomeriggio alle 18 per quella che sarà la gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Il match d'andata finì 2-2, con le reti di Hernani e Kurtic per i ducali ai quali rispose Theo Hernandez con una doppietta. Nelle ultime cinque partite di campionato i padroni di casa hanno ottenuto 5 punti su 15 a disposizione, mentre la squadra di Pioli solamente otto. E' evidente come i rossoneri stiano faticando più del dovuto nelle ultime settimane ma, come il Parma ha bisogno di punti per tentare di raggiungere una difficile salvezza, anche il Milan vorrà ottenere la vittoria e continuare la corsa verso un posto in Champions League. Intanto il Milan pensa a Lorenzo Insigne. Il punto sull'attaccante del Napoli.