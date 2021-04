Parma-Milan, i convocati di Roberto D’Aversa per il match contro il ‘Diavolo’

Sono stati pubblicati pochi minuti fa i calciatori convocati da Roberto D'Aversa per la sfida di domani tra Parma e Milan

Alcuni minuti fa sono stati pubblicati i nomi dei calciatori convocati dall'allenatore del Parma Roberto D'Aversa. Il tecnico ducale dovrà fare a meno di tanti uomini come il capitano Bruno Alves e l'ex Inter Karamoh. La partita verrà disputata domani pomeriggio alle ore 18 allo Stadio 'Tardini', gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Ecco di seguito i nomi dei convocati per il match contro il Milan. Intanto il Milan pensa a un centrocampista che gioca in Serie A. Ecco chi è