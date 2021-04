Parma-Milan, altra vittoria da ex per Stefano Pioli | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. Un'altra vittoria da ex per l'allenatore del Milan Stefano Pioli che ieri ha battuto il 'suo' Parma

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Stefano Pioli ha raggiunto un'altra vittoria contro una sua ex squadra. Proprio ieri, infatti, il Milan ha battuto il Parma, squadra con la quale l'allenatore parmigiano ha debuttato in Serie A nelle vesti da 'mister'. Nel corso di questo campionato, Pioli ha battuto Inter, Fiorentina, Lazio e Bologna, club che ha allenato in passato. Riguardo il mercato, Massara vuole portare al Milan Antonio Mirante.