Calciomercato Milan – Massara vuole Mirante / News

Il Milan dovrà acquistare un nuovo portiere nel prossimo calciomercato e Mirante piace particolarmente a Massara. Le ultime.

La prossima sessione di calciomercato dovrà vedere il Milan intervenire anche per acquistare un portiere. No, il tutto non è collegato al futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 è sempre in colloquio con la dirigenza per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno. Le parti si sono avvicinate, ma la trattativa resta ancora lunga e complicata. Un altro ad avere il contratto in scadenza, però, è suo fratello. Anche il classe 1990, recordman rossonero, Antonio Donnarumma è in scadenza, ma per lui il rinnovo non è previsto. Il Milan si libererà dunque dell'ingaggio da 1 milione netto nel prossimo calciomercato.