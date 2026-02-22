Parma, i convocati di Cuesta per la partita contro il Milan

Milan-Parma, la nota ufficiale—
"L'allenatore Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match Milan-Parma, in programma domenica 22 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A Enilive."
Milan-Parma, i convocati di Cuesta—
Portieri: Gabriele Casentini, Edoardo Corvi, Filippo Rinaldi.
Difensori: Sascha Britschgi, Franco Carboni, Enrico Delprato, Dominik Drobnic, Mena Martinez, Mariano Troilo, Lautaro Valenti, Emanuele Valeri
Centrocampisti: Adrien Bernabé, Benjamin Cremaschi, Nahuel Estevez, Mandela Keita, Nicoloussi Caviglia, Christian Ordonez, Oliver Sorensen
Attaccanti: Nesta Elphege, Jacob Ondrejka, Gaetano Oristanio, Mateo Pellegrino, Gabriel Strefezza
