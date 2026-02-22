Parma, i convocati di Cuesta per la partita contro il Milan

Pianeta Milan
Carlos Cuesta ha diramato la lista dei convocati in vista di Milan-Pisa, 26ª giornata di Serie A, in programma questa sera alle 18:00 a San Siro.
Il Parma arriva da due vittorie consecutive: 1-0 contro il Bologna e 2-1 contro il Verona nell'ultimo turno. Grazie a questi due successi il club gialloblù si è portato a +8 dalla zona retrocessione. Stasera, Bernabé e compagni, saranno attesi a San Siro per la sfida contro il Milan.

Carlos Cuesta ha comunicato la lista dei convocati in vista di Milan-Parma. Assenti Mikolajewski e lo squalificato Circati. Ecco, di seguito, la nota ufficiale del club emiliano.

"L'allenatore Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match Milan-Parma, in programma domenica 22 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A Enilive."

Portieri: Gabriele Casentini, Edoardo Corvi, Filippo Rinaldi.

Difensori: Sascha Britschgi, Franco Carboni, Enrico Delprato, Dominik Drobnic, Mena Martinez, Mariano Troilo, Lautaro Valenti, Emanuele Valeri

Centrocampisti: Adrien Bernabé, Benjamin Cremaschi, Nahuel Estevez, Mandela Keita, Nicoloussi Caviglia, Christian Ordonez, Oliver Sorensen

Attaccanti: Nesta Elphege, Jacob Ondrejka, Gaetano Oristanio, Mateo Pellegrino, Gabriel Strefezza

