Oaktree e RedBird in disaccordo: rallenta il progetto del nuovo San Siro

Il cammino verso la costruzione del nuovo stadio si sta complicando, con continui ritardi che sembrano ostacolare il progresso del progetto. Il Comune di Milano sta ancora aspettando il documento ufficiale che Inter e Milan devono presentare per l’acquisto dello stadio e delle aree circostanti. Tuttavia, come confermato dal sindaco Giuseppe Sala, la scadenza per la consegna del documento non è stata rispettata: "Non è ancora arrivato. Credo che stiano ancora lavorando, ma dovete chiedere a loro. Non penso che i tempi saranno molto lunghi, anche se non li ho sentiti personalmente".