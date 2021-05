Napoli-Udinese 5-1, gli azzurri superano momentaneamente il Milan / Serie A News

E' appena terminato il match tra Napoli e Udinese. I partenopei vincono 4-1 e si portano, momentaneamente, al secondo posto in classifica

E' iniziata con l'anticipo Napoli-Udinese la 36^ giornata di Serie A. Gli azzurri si confermano una squadra decisamente in forma, archiviando la pratica bianconera grazie ad un 5-1 che non ammette repliche. Gli uomini di Gennaro Gattuso sbloccano il match grazie a Piotr Zielinski, subito dopo protagonista di un assist per Fabian Ruiz, autore di un tiro a giro fantastico che si insacca sotto il sette. Stefano Okaka accorcia le distanze nel finale del primo tempo, ma nella ripresa ci pensano Hirving Lozano, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne a chiudere i conti. Napoli che si piazza, momentaneamente, al secondo posto in classifica superando Atalanta e Milan.