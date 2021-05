Torino-Milan, la probabile formazione di Pioli / News

Si avvicina Torino-Milan, trentaseiesima giornata di Serie A, e Pioli deve fare di nuovo i conti con le assenze: ecco la probabile formazione

Stefano Bressi

Ultimi tre passi, di cui il primo sarà Torino-Milan, trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, a cui i rossoneri arrivano di nuovo con qualche assenza davanti e Stefano Pioli ragiona dunque sulla probabile formazione. La sensazione è che si voglia confermare il più possibile l'undici sceso in campo domenica sera, ma in attacco non si potrà fare, tra squalifiche e infortuni. Qualche piccolo ballottaggio, dunque, c'è. Di certo non può mancare la concentrazione dell'ultimo match e la voglia di ottenere il risultato tanto sperato. Andiamo dunque a scoprire qual è la probabile formazione di Pioli in vista di Torino-Milan di domani.

Come detto, nessuna sorpresa in difesa. Tra i pali ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma, che ora è più vicino a rinnovare il proprio contratto con il club rossonero. Davanti a lui, difesa a quattro confermata in blocco: Davide Calabria largo a destra, coppia centrale super composta da Simon Kjaer e Fikayo Tomori (sempre che atterri in tempo dopo lo stacco aereo di domenica); mentre a sinistra Theo sarà ancora una volta il terzino.

Qualche piccolo dubbio in più a centrocampo, ma comunque anche in questo reparto si dovrebbe andare avanti all'insegna della continuità. La cerniera titolare è sempre la solita e non c'è intenzione di cambiare: manca poco alla fine e gli equilibri si sono ritrovati. Così, al fianco dell'intoccabile Franck Kessie ci dovrebbe essere ancora una volta Ismael Bennacer, anche se ancora non al meglio della condizione e un po' in difficoltà in alcuni momenti delle partite.

Davanti invece, come detto, ci saranno dei cambiamenti forzati. Sulla destra dovrebbe essere inserito Samu Castillejo, che si dà il cambio dalla squalifica; al centro confermato come sempre Hakan Calhanoglu e a sinistra invece di nuovo Brahim, giocatore simbolo dell'ultima vittoria e autore di una grande prestazione. In attacco, dovrebbe inserirsi Ante Rebic, che sembra decisamente motivato a far bene.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim; Rebic