Tegola per il Napoli: lesione distrattiva per Osimhen

Come comunicato dal sito del Napoli, Demme ha svolto l’intera sessione in gruppo. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Una brutta botta per i partenopei, che dovranno valutare le condizioni del bomber nelle prossime settimane, proprio nel pieno delle partite con il Milan di campionato e Champions League. Calciomercato Milan – Brahim Diaz via? Pronto Baldanzi