Calciomercato Milan – Brahim Diaz via? Pronto Baldanzi

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe perdere Brahim Diaz: pronto, in caso, Baldanzi dell'Empoli

Nella prossima sessione di calciomercato , il Milan dovrà pensare anche ai riscatti: quello di Brahim Diaz , potrebbe essere più complesso del previsto. Per questo i rossoneri potrebbero pensare a Baldanzi dell'Empoli . Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Milan, Baldanzi il sostituto di Brahim Diaz?

Da Elliott a RedBird, si legge, il Milan ha cambiato gestione, ma non la strategia sul calciomercato: i rossoneri potrebbero cercare sempre profili giovani. Tommaso Baldanzi corrisponde perfettamente all’identikit: 20 anni, 18 presenze e 4 gol alla prima stagione in Serie A con l’Empoli, una valutazione del cartellino che oggi non supera i 15 milioni.