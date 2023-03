Calciomercato – Da Hojlund a Laurienté: sfida tra Milan e Napoli

Sia il Milan che il Napoli , potrebbero essere alla ricerca di una punta per la prossima stagione: l'edizione odierna di Tuttosport parla degli obiettivi in comune fra cui Hojlund dell'Atalanta.

Napoli-Milan, duelli anche sul mercato

Il Milan, si legge, ha bisogno di un nuovo attaccante che vada ad affiancare il 36enne Giroud, fresco di accordo per il rinnovo fino al 2024; il Napoli lo dovrà prendere solamente se in estate arriverà qualche società estera per Osimhen. Solo a quel punto De Laurentiis darà mandato a Giuntoli di trovare un nuovo centravanti e il Napoli ha già individuato da tempo il suo obiettivo in Hojlund dell’Atalanta. Il valore viaggia sui 50 milioni: il danese sarebbe seguito anche dal Milan che probabilmente pensa più a Jonathan David. I due club guardano sempre con attenzione anche agli esterni offensivi: il Milan punterebbe soprattutto Zaniolo, ma a entrambi piacciono Laurienté del Sassuolo e Isaksen del Midtjylland. Calciomercato Milan – Si cercano rinforzi: proposto un big dalla Premier?