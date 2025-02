Napoli, Neres out per lesione: spazio all’ex Milan Okafor?

Noah Okafor, dopo che il passaggio al Lipsia è saltato, è passato al Napoli durante l'ultimo giorno di calciomercato. L'ex attaccante del Milan è arrivato in prestito con diritto di riscatto. L0 svizzero è sembrato fuori forma e bisognoso di lavoro atletico per rientrare al meglio. Con l'infortunio di David Neres, e senza alternative nel ruolo, per Okafor si potrebbe spalancare una possibilità d'oro con Conte: minuti importanti, che siano dalla panchina o dà titolare. Più starà in campo, più il Milan avrà possibilità di cederlo in estate. Ecco il comunicato ufficiale del Napoli sull'infortunio di Neres.